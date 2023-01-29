يتعرض نحو 40% من النساء لأعراض مفاجئة في الأسابيع الأخيرة قبل الإصابة بالنوبات القلبية، ومن أبرزها: الشعور بالإجهاد الشديد واضطرابات النوم والقلق وعسر الهضم وضيق التنفس.

ومن أبرز النصائح والإرشادات للوقاية من النوبات القلبية لدى النساء: الحفاظ على وزن صحي حيث يُنصح بالحفاظ على الوزن ومنع زيادته من خلال تقليل أحجام حصص الوجبات اليومية وزيادة النشاط البدني، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية.

ويُنصح بمراقبة مستويات ضغط الدم بشكل دوري، وتجنب ارتفاع ضغط الدم، ومراقبة مستويات الكوليسترول، إلى جانب الإقلاع عن التدخين؛ حيث على الرغم من أثره الضار جداً على صحة الرئتين والجهاز التنفسي، إلا أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؛ حيث ثبت أن المدخنين أكثر عُرضة للإصابة مرتين تقريباً مقارنةً بغيرهم.