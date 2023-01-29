كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وأفادت الشركة بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير إدارة قيمة الابتكار.
‏(Innovation Value Management Manager)
2- مهندس الحلول.
‏(Solution Architect)
3- محلل أول الشهادات.
‏(Certification Senior Analyst)

4- محلل أول التكامل.
‏(Integration Senior Analyst)
5- أخصائي تنفيذ الاستمرارية.
‏(Bus. Continuity Execution SrSpecialist)
6- مدير إدارة الكفاءة.
‏(Efficiency Management Manager)

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي.

 