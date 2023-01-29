كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس.
وأفادت الشركة بأن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مدير إدارة قيمة الابتكار.
(Innovation Value Management Manager)
2- مهندس الحلول.
(Solution Architect)
3- محلل أول الشهادات.
(Certification Senior Analyst)
4- محلل أول التكامل.
(Integration Senior Analyst)
5- أخصائي تنفيذ الاستمرارية.
(Bus. Continuity Execution SrSpecialist)
6- مدير إدارة الكفاءة.
(Efficiency Management Manager)
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الرسمي.
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