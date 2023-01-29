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الاحد29 يناير

ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان

منذ 20 دقيقة
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ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في سلطنة عُمان
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وكالات

سجلت أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم الأحد، ارتفاعًا بسلطنة عُمان بنسبة 6ر9 بالمائة ليبلغ 388 مليونًا و434 ألفًا و800 برميل، وإنتاج النفط الخام بنسبة 8ر12 بالمائة.

كما سجل متوسط سعر النفط الخام العُماني ارتفاعًا بنسبة 4ر48 بالمائة ليبلغ 4ر95 دولار أمريكي للبرميل حتى نهاية ديسمبر 2022م ومتوسط الإنتاج اليومي للنفط بنسبة 6ر9 بالمائة.

فيما صعد الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي في سلطنة عُمان بنسبة 7ر3 بالمائة ليصل إلى 52 مليارًا و61 مليونًا و900 ألف متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م

 

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