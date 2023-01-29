كشف مجلس شؤون الأسرة، أهمية إفساح المجال للطفل ليكوّن خياراته وقراراته وينمّي ثقته في نفسه، ودور الأسرة في معالجة ضعف الشخصية للأطفال.

وقال المجلس أن علامات ضعف الشخصية عند الأطفال هي التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار، والتهرب من المسؤولية، والبقاء بدون طموح، والسلبية والتشاؤم.

وأكد على دور الأسرة في معالجة ضعف الشخصية للأطفال من خلال إشراكهم في القرار وطلب الرأي منهم، والتشجيع المستمر وإثارة الحماس، والدمج في المجتمع للقدرة على تكوين علاقات، والتدرج في المسؤوليات الصغيرة وسهلة الإنجاز، والتحفيز على القراءة والاطلاع، والصبر والمرونة في تغيير السلوك.