كشفت ( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس (حديثي التخرج / ذوي الخبرة) للعمل في (الرياض).

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مسؤول علاقات والدعم اللوجستي.

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– لا يُشترط الخبرة السابقة، وغيرهم.

2- مسؤول علاقات والدعم اللوجستي.

– حاصل على درجة البكالوريوس.

– خبرة 5 سنوات في مجال العمل، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق بالميلادي 2023-01-29م، ويستمر حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/23هـ الموافق 2023/02/14م.

وأفادت بأن التقديم عبر موقع هيئة المراجعين والمحاسبين من خلال: هنا