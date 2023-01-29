كشفت (شركة نقل وتقنيات المياه)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:-
1- مسؤول دعم تكنولوجيا المعلومات.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات، علوم الكمبيوتر) أو في أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
2- محلل مراقبة القدرات.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
4- مدير إدارة المواد.
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.
– خبرة 8 سنوات في المجال.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال الموقع .
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