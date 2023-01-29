كشفت (شركة نقل وتقنيات المياه)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:-

1- مسؤول دعم تكنولوجيا المعلومات.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات، علوم الكمبيوتر) أو في أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

2- محلل مراقبة القدرات.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

3- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

4- مدير إدارة المواد.

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو في أي مجال ذي صلة.

– خبرة 8 سنوات في المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب، والتقديم من خلال الموقع .