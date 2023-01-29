كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع متروكة” في جمرك الرياض الميناء الجاف، يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023م، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وأكدت الهيئة، أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وذكرت أنه يشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، لافتة إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للبضائع برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.