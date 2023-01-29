كشفت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، اليوم الأحد، عن نتائج ملف السلامة المرورية لعام 2022م.

وبيّنت مؤشرات السلامة المرورية انخفاض أعداد المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2022م بنسبة 2.1%، لتبلغ 4.5 ألف متوفى مقارنة بـ 4.6 ألف متوفى في 2021م.

وشهدت حوادث التلفيات ارتفاعًا بنسبة 28% خلال 2022م، حيث بلغت 1.8 مليون حادث مقارنة بعام 2021م الذي سجل 1.4 مليون حادث.

كما شهدت أعداد المصابين تراجعًا بنسبة 2.7% في عام 2022م، حيث بلغت 24 ألف مصاب مقابل أكثر من 25 ألف مصاب في عام 2021م، بينما انخفضت الحوادث الجسيمة بنسبة 6.8% في عام 2022م، حيث سجلت نحو 17 ألف حادث، مقارنة بعام 2021م حيث بلغ أكثر من 18 ألف حادث.