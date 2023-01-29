كشفت جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية، عن توفر وظائف لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وأوضحت الجمعية، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُمثل خدمة العملاء، مساعد إداري، مدير الموارد البشرية، مدير البرامج والمشاريع، مساعد إداري التنفيذي، كاتب المحتوى، مصمم الجرافيك، مصور فيديو غرافي، أخصائي الجودة، أخصائي الحوكمة، أخصائي تنمية الموارد المالية، أخصائي التسويق، أخصائي أعلامي، الباحث الاجتماعي.

وذكرت أن الطلبات: مشهد الإعاقة، نموذج الأعمال، السيرة الذاتية، بينما التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]