أعلنت وزارة الصحة، اليوم lلأحد، عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 827,861 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,448 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9570 حالة وفاة.