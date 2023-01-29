أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن نسبة الحوكمة في القطاع غير الربحي بلغت 80%.

وقال الراجحي خلال حفل “مسك” الختامي لبرنامج بناء المنظمات الشبابية غير الربحية:” أنه خلال العام الماضي دشنت “مسك” 8 جمعيات إيراداتها تجاوزت 5 ملايين ريال، استفاد منها 47 ألف مستفيد، كما تطوع أكثر من 366 متطوعاً، وأجرت 123 دورة تدريبية و52 برنامجاً.

وأضاف:” أن عدد الجمعيات والمؤسسات في المملكة بلغ نحو 3.7 ألف مؤسسة بنسبة نمو 165%، مشيراً إلى أن ما تحقق من نمو خلال الـ3 سنوات يفوق ما تحقق خلال 30 عاماً.”

وأشار الراجحي إلى أن “مسك” ستواصل مسيرتها في تمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بخطوات ممنهجة ممثلة بسلسلة من البرامج.

فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي: 8 جمعيات دشنتها "مسك" إيراداتها تجاوزت 5 ملايين ريال #الإخبارية pic.twitter.com/GvNQ1Hc15k — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2023