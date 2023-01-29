كشفت مصادر أن لاعب النصر كريستيانو رونالدو وجَّه دعوة لبعض أصدقائه في مانشستر يونايتد لزيارته في المملكة لتوديعهم بعد خروجه من الفريق الإنجليزي وتوقيعه للنصر السعودي.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “ذا صن” أن رونالدو يتواصل حالياً مع أصدقائه المقربين في مانشستر يونايتد لتنظيم لقاء لوداعهم سواء في البرتغال أو لزيارته في المملكة العربية السعودية.

وبعث رونالدو رسائل “واتساب” لبعض أصدقائه من أجل تنظيم لقاء بعدما غادر مجموعة لاعبي مانشستر يونايتد .

وأضافت المصادر: “لقد ترك أخيرًا مجموعة (واتساب) الخاصة باللاعبين، لكنه وعد بالبقاء على اتصال مع القليل منها ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة والمملكة العربية السعودية لمشاهدته وهو يلعب، هاري ماغواير وبرونو فرنانديز وكاسيميرو ورافائيل فاران جميعهم رفقاء”.