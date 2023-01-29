أعلنت لجنة الانضباط والإخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، تغريم الهلال غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك لقيام جمهوره برمی 18 علية مياه تجاه مضمار ملعب مباراة الفيحاء، وإصابة مسؤولي المباراة.

وقررت تغريم لاعبي النصر عبدالمجيد الصليهم ونواف بوشل مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة فلاش إنترفيو بعد نهاية مباراة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

وعاقبت اللجنة نادي الاتحاد ونادي النصر بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما لتأخر لاعبي الفريقين في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى التأخر في بداية شوطى المباراة التي جمعت بينهما.