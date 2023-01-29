قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول احتجاج نادي نجمة جدة ضد نادي عكاظ، بإشراك الأخير لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين، في دوري الدرجة الأولى للسيدات.

واعتبرت لجنة الانضباط فريق نادي عكاظ خاسراً بنتيجة 3-0 لصالح فريق نجمة جدة، وإيقاف إدارية نادي عكاظ ريهام موسى الثبيتي لمدة 14 يوماً في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة فيها، وإلزام نادي عكاظ بدفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف ريال.

وقررت لجنة الانضباط حرمان رئيس مجلس إدارة نادي عكاظ جمعان الخديدي، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما ثبتت اللجنة مخالفة نادي عكاظ للمادة 75-3 من لائحة الانضباط والأخلاق، واستبعاده من المشاركة في دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، ومنعه من تسجيل اللاعبات لفترة تسجيل واحدة عند أقرب فترة تسجيل للموسم الرياضي 2023-2024، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.