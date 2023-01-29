أعلن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر،حسام حسني، عن تسجيل انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في البلاد منذ شهور.

وأوضح حسني أن المتحور لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وكل أعراضه تتمثل في الجهاز التنفسي العلوي.

وفي سياق آخر رد على تسبب حقنة المضاد الحيوي في الموت، قائلا: “هذا النوع من المضاد الحيوي له قيمة مهمة في علاج الفيروسات التنفسية، وكل ما يتردد عن أنه قاتل غير صحيح ولكن لا بد من تناوله تحت إشراف طبيب وبعد إجراء اختبار الحساسية”.

ولفت إلى أن المضاد الحيوي يمكن أن يسبب نوعا من الحساسية ولهذا يجب إجراء اختبار الحساسية قبل تناوله.