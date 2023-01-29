كشف د. محمد الصالح، الأمين العام لمجلس الجامعات السعودية، عن تطبيق نظام الجامعات الجديد على ست جامعات قريباً على ان تبدأ في التطبيق خلال سنتين من بعد صدور الأمر السامي في العام 1441هــ.

وتوقع تطبيق نظام الجامعات الجديد على غالبية الجامعات السعودية بحلول 2025م.

وقال خلال مشاركته في ندوة نظمتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ان نظام الجامعات الجديد المطبق في ثلاث جامعات (جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، كمرحلة أولى فيه الكثير من الممكنات، حيث أصبح النظام بالكامل في يد الجامعة كاختيار مجالس الجامعة.

وأضاف: قررنا قبل سنة ونصف بالتنسيق مع الجامعات على ان تقوم الجامعات الهيكلة الشاملة لجميع التخصصات الموجودة في الجامعات السعودية (27 جامعة) حيث ستظهر النتائج قريباً بعد الاجتماع المرتقب مع رؤساء الجامعات السعودية لمناقشة هذه الهياكل التي تم الانتهاء مع مجلس شؤون الجامعات بما يحقق بعد اخر في التعليم والتوظيف وإزالة الفجوة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات السعودية.

ولفت ان هناك عشرات التخصصات بما اسماه (الغير نوعية) سيتم احلالها في مرحلة البكالوريوس والدبلوم وهناك حوالي 70 كلية منتشرة بجميع انحاء المملكة ” فيها تخصصات لايحتاجها سوق العمل” سوف يتم تحويل تخصصاتها الى تخصصات تطبيقية نوعية.