أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها تنفذ حزمة مشاريع في الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال.

وأكدت أن ذلك لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة، ولتلبية احتياجات المشاريع، وتعزيز منظومة الخدمة الكهربائية.

وأوضحت أنه تم الإنتهاء من مشاريع بقيمة تتجاوز 51 مليون ريال تتعلق بإحلال المغذيات الفرعية بحي سدير، وإحلال مغذ بحي الأحساء وإحلال 28 مغذيا بحي الفناتير.

وأضافت أن هناك مشاريع مستقبلية بقيمة تتجاوز 343 مليون ريال خاصة بإحلال 27 مغذيا بحي الدفي استهداف بقية المغذيات الفرعية بحي الدفي والأحياء الشرقية عام 2024، بجانب استهداف الأجزاء المتبقية من حي الفناتير عام 2025.