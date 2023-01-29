قال العضو المنتدب في شركة آل سعيدان للعقارات د. بدر إبراهيم أن مسألة ارتفاع أسعار العقار معقدة ومربوطة بأكثر من 100 قطاع كما أن هناك عوامل خارجية تؤثر على الأسعار.

وأضاف خلال لقاء له مع قناة الإخبارية القطاعات هذه المتعددة تؤثر على تكلفة التطوير العقاري لافتا إلى أن رفع الرسوم في أي قطاع والتضخم ينعكسان بشكل أساسي على العقارات.