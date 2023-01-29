قال المختص في الأرصاد الجوية، عادل القازنلي، إن درجات الحرارة قد تنخفض في شمال المملكة إلى صفر مئوي.

وأضاف أن درجة الحرارة قد تصل إلى 4 درجات بالرياض ابتداء من الثلاثاء المقبل وحتي يوم الأحد، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن نشاط الرياح السطحية الباردة يعطي إحساس بدرجة حرارة أقل من المسجلة فعليا، مشيرا إلى دخول الكتل الهوائية الباردة هو سبب انخفاض درجات الحرارة في مدن شمال المملكة إلى الصفر المئوي.

وتوقع هطول الأمطار على المدينة المنورة والقصيم وحائل وعرعر والجوف ومنطقة الحدود الشمالية.