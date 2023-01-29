أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة من القرارات الجديدة عقب اجتماع اليوم.

وجاءت قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري كالتالي:

– عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث أن تواجدها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادىء العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

– إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

– مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك