وصل جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي “٢٥عامًا” إلى المملكة، وستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين والدفن بمقبرة الشمال.

وكان الشاب الوليد قد غُدر على يد جارته بالعمارة ، حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه.