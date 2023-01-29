وصل جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي “٢٥عامًا” إلى المملكة، وستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين والدفن بمقبرة الشمال.
وكان الشاب الوليد قد غُدر على يد جارته بالعمارة ، حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه.
وصل جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي “٢٥عامًا” إلى المملكة، وستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين والدفن بمقبرة الشمال.
وكان الشاب الوليد قد غُدر على يد جارته بالعمارة ، حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه.
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