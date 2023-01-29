بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الصديق المزيد من التقدم والرقي.