أعلنت وزارة التعليم بدء تقييم الإداريين من شاغلي الوظائف الإدارية بالوزارة وفق إدارة الأداء الوظيفي، وذلك اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الوزارة أن سلم التقدير سيكون من 1-5 هو مستوى قياس الأداء للموظف، مشيرة إلى أن من يحصل على 5 يعني أن تقديره ممتاز وهكذا يتم تصنيف الموظفين وفقاً لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحد الأدنى في التصنيف 20 موظف للدائرة الواحدة وإلا يتم ضم أقسام أخرى.

‏ولفتت إلى أن التصنيف يعني أن يتم تحديد نسب لتقدير ممتاز وجيد جداً وجيد ..إلخ بمعنى 3 يحصلون على ممتاز، و10 يحصلون على جيد جدًا وهكذا.

وأكدت أنه يُقاس أداء الموظف وفق أهداف وجدارات بحيث يحدد المدير الأهداف ويُنسق مع الموظف على ذلك ويسمى “ميثاق الأداء”، ويطلع عليه الموظف.