بدأت أمانة العاصمة المقدسة التطبيق الإلزامي لمبادرة “بالميزان” لضبط معايير بيع اللحوم المطهية في المطابخ والمطاعم ليكون بالوزن .

وتهدف المبادرة لاستبدال مصطلح “النفر” المستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، إلى بيع اللحوم والأطعمة بالميزان وتحديد الكمية العادلة للمستهلك.

وتضمنت المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني رقمي ولوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، على أن يكون الطلب بالوزن حسب رغبة واحتياج المشتري ووجود خيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تختلط بعظم أو أحشاء وخلافه.

وبدأ الآن التنفيذ الإلزامي، مع لائحة للغرامات تبدأ من 1000 ريال وحتى 10 آلاف ريال في حال التكرار، أو قد تحال للجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء.