عيِن السفير الكويتي جاسم محمد البديوي أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفًا لمواطنه الدكتور نايف الحجرف الذي عيِن في هذا المنصب منذ عامين. اعتبارًا من الأول من فبراير 2023، .

وجاسم البديوي، أحد الشخصيات الدبلوماسية البارزة في الكويت، ولد في فبراير سنة 1968، التحق بجامعة يوتاه في الولايات المتحدة الأمريكية ودرس الإعلام وتخرج فيها العام 1991 عقب حصوله على شهادة البكالوريوس.

ثم التحق بجامعة أوكسفورد في إنجلترا وتخرج فيها عام 1993 حيث حصل على درجة الدبلوم في الدراسات الدبلوماسية.

دخل البديوي السلك الدبلوماسي منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث تدرج في المناصب الدبلوماسية منذ ذلك الحين وعمل سفيرًا لبلاده في بضع دول خلال مسيرته المهنية الممتدة على ثلاثة عقود.

شغل البديوي منصب سفير في أكثر من دولة، ففي عام 2013 عُيِّن سفيرًا في جمهورية كوريا واستمر في منصبه هذا حتى عام 2016، ليصبح حينذاك سفيرًا في مملكة بلجيكا واستمر في منصبه حتى العام الماضي.

عيِن البديوي في بداية مسيرته الدبلوماسية العام 1992 ملحقًا دبلوماسيًّا في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، كما عُيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان خلال الفترة 1993 – 1997.

وفي عام 1997 تم تعيين البديوي بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا، واستمر بمنصبه هذا حتى عام 2001 حيث عين بسفارة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وفي العام 2007 عُيّن كمستشار في البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة.

وفي العام 2011 عيِن نائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.

وشغل البديوي منصب سفير في أكثر من دولة، ففي عام 2013 عُيِّن سفيرًا في جمهورية كوريا واستمر في منصبه هذا حتى عام 2016، ليصبح حينذاك سفيرًا في مملكة بلجيكا واستمر في منصبه حتى عام 2022، وشغل بالفترة ذاتها منصب رئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتولى البديوي خلال الفترة ما بين عامي2017 حتى 2022 منصب رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي.

وأخيرًا عيِن البديوي سفيرًا لدولته الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف العام 2022.

وشارك البديوي خلال مسيرته الدبلوماسية الطويلة في مؤتمرات واجتماعات دولية ترأس خلالها وفد بلاده في عدة مؤتمرات.

حاز البديوي على بضع جوائز على خلفية أدائه لمهامه الموكلة إليه رسميًّا من بلاده، ومنها جائزة التميز لعام 2014 من الجمعية الأسيوية مركز كوريا، وجائزة أفضل سفير التي مُنحت له من قِبل مجلتَي (سيؤول سيتي) و(أن دي أن نيوز) في حفل أقيم في البرلمان الكوري الجنوبي في عام 2015.