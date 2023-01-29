قال رئيس مجلس إدارة الجمعية “السعودية للسلامة المرورية” د. عبدالمجيد المعجل أن المملكة أعلى دول مجموعة العشرين في عدد الوفيات بسبب الحوادث بـحوالي 18 وفاة لكل 100 ألف .

وأضاف “المعجل” أن ذلك المعدل بدأ في الانحدار ويجب استمرار الجهود حتى تنخفض أقل من 8 وفاة بعد 6 سنوات.