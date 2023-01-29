قال استاذ واستشاري جراحة الاورام النسائية و جراحة المناظير، محمد حسن عدار، إن نسبة انتقال الأمراض للجنين لدى الأقارب المتزوجين تكون تقريبا 25% إذا كانوا حاملين للمرض، وقد تصل إلى 50%.
وأضاف أنه لتفادي هذه المخاطر يكون الأفضل دراسة زرع الجنين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأوضح أن ذلك عبر تقنية أطفال الأنابيب بعد عمل التلقيح في المختبر، ثم أخذ جزعة من الجنين قبل إعادته للرحم.
أ.د. محمد حسن عدار : العيوب الخلقية والجينات الوراثية ليس لها علاج وفي حال تواجدها بين الأقارب قبل الزواج ونسبة انتقالها للجنين تقريبا 25 وتصل إلى 50% .. الحل في حال حدوث الزواج يكون بدراسة زرع الجنين @MohammedAddar#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/E21b45xVzo
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2023
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