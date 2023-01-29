قال أحمد التوم، كاتب رأي و باحث شرعي، إنه إذا تبين أن هناك خلل طبي قبل الزواج فلا ينبغي أن يستمر الفرد في هذا الزواج.

وأضاف أن الفحص الطبي للمقبيلن على الزواج شرط أساسي لإتمام إجراءات الزواج، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن إجبار الفتاة على إتمام مثل هذا الزواج مع العلم بأن قد ينتج عن ذلك انتقال جينات تنقل أمراض يكون هناك “عضل”، ويحق للفتاة أن ترفض هذا الزواج.