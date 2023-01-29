غرد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الفيحاء والتتويج بكأس السوبر السعودي.
وقال الفراج : الاتحاد يستعرض قوته الجماهيرية وحجمه في المجتمع السعودي وبالذات في العاصمه السعودية الرياض “.
وأضاف : شكل مدرجات استاد الملك فهد في السوبر تعطي العميد وضعا تسويقيا مختلفا بالمرحلة المقبلة مبروك يا سوبر .
وتوج الاتحاد بطلا لكأس السوبر السعودي على حساب نظيره الفيحاء اليوم الأحد، بعد الفوز بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي.
وسجل هدفي الاتحاد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ، في الدقيقة الثالثة والدقية الـ 48 من عمر المباراة.
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