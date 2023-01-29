كشف مسؤول حكومي في مصر، حقيقة ضبط معمل ينتج مواد غذائية من “بودرة البلاط”، في قضية أثارت جدلاً واسعا في البلاد.

جاء ذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا من داخل المصنع، يتحدث عن استخدام بودرة السيراميك في صناعة المواد الغذائية.

من جانبه كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، إن “ما حدث هو ضبط أحد الأشخاص يبيع منتجات مقلدة لماركات شهيرة في محافظة القليوبية، والتوصل إلى أنه يجري تصنيعها وتغليفها في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية”.

وأكد خليل، أنه “ليس صحيحًا ما يُتداول بأن المنتجات المضبوطة مصنعة من (بودرة السيراميك) إطلاقًا”.

وأشار إلى أن “المخالفات على المصنع، هو أنه دون ترخيص، وعدم وجود اشتراطات صحية، وأنه قد يستخدم مواد في التصنيع غير مطابقة للمواصفات القياسية، والذي يدخل تحت بند الغش التجاري، بالإضافة إلى تقليد العلامات التجارية”.

وأوضح: “مسألة تحديد مدى صلاحية المنتجات التي ضبطت في المصنع المذكور للاستخدام الآدمي من عدمه، ستكون من خلال نتيجة التحاليل التي تجريها المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعد أن جرى سحب العينات، اليوم، وإرسالها إليها”.