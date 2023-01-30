أكدت أمانة منطقة الرياض أنها استهدفت 10 طرق في المرحلتين الأولى والثانية ضمن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء التي تهدف إلى جعل الملاك مساهمين في تعزيز المظاهر الجمالية، وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وذكرت أن المرحلة الأولى شملت: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله، وطريق الديوان، وطريق الملك سعود، والطريق الدائري الجنوبي.

وأضافت أن المرحلة الثانية شملت طريق الملك سلمان، وطريق الملك خالد، والدائري الشمالي، وطريق الدمام، وطريق الملك فهد.

ونوهت بأن مخالفة عدم التسوير 100 ريال لكل متر طولي، وتتكرر في حال عدم الالتزام بتسوير الأراضي.