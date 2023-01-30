قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن الاقتصاد الغذائي الجيد هو الذي يوفر سلاسل توريد متنوعة من المزارع والمصادر الآمنة إلى أصحاب الجملة والتجزئة من أجل تلبية طلب المستهلكين.

وأشار فهد بن جمعة: نقص التوريد يرفع الأسعار وزيادته يخفضها، والمعادلة معروض + احتياطي يكفي لمدة زمنية محددة والأمن الغذائي.

وتابع: بدون فهم سلسلة التوريد بأكملها لا يمكن توفير اقتصاد غذائي عالي القيمة (الفواكه والخضروات والحليب ومنتجاته والدواجن والأسماك)، مشيرا:”تصدير منتجات محددة وذات الميزة التنافسية”.