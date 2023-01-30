الكشف عن شرط الترشيح للعمل في المدارس الليلية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن إغلاق باب ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم المستمر الليلية للبنين والبنات الخميس القادم.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس لعدم المصادقة على استمارات الترشيح لمن لا يعملون بالتدريس الفعلي عند رفع الاستمارات.

كما طالبت بضرورة التقيد التام بضوابط الترشح، والمتمثلة في ألا يقل تقدير المرشح عن جيد جداً خلال العامين الماضيين، وألا تقل الخبرة في التدريس عن ثلاث سنوات والأفضلية للأكثر.