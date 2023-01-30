الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين30 يناير

الكشف عن شرط الترشيح للعمل في المدارس الليلية

منذ 7 دقيقة
0
تابعوا صدي على

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن إغلاق باب ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم المستمر الليلية للبنين والبنات الخميس القادم.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مديري ومديرات المدارس لعدم المصادقة على استمارات الترشيح لمن لا يعملون بالتدريس الفعلي عند رفع الاستمارات.

كما طالبت بضرورة التقيد التام بضوابط الترشح، والمتمثلة في ألا يقل تقدير المرشح عن جيد جداً خلال العامين الماضيين، وألا تقل الخبرة في التدريس عن ثلاث سنوات والأفضلية للأكثر.

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    الكشف عن شرط الترشيح للعمل في المدارس الليلية

    منذ 7 دقيقة
    0
    أسعار الذهب اليوم الإثنين

    أسعار الذهب اليوم الإثنين

    منذ 1 ساعة
    0
    1175
    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

    منذ 2 ساعة
    0
    1214
    التأمينات لأصحاب الأعمال: عالجوا الأخطاء والمخالفات

    التأمينات لأصحاب الأعمال: عالجوا الأخطاء والمخالفات

    منذ 2 ساعة
    0
    1241
    ساما يكشف عن نظام جديد لمراقبة البنوك 

    ساما يكشف عن نظام جديد لمراقبة البنوك 

    منذ 2 ساعة
    0
    1292