أكدت تقارير صحافية، أن مجلس إدارة نادي الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم، قرر التصعيد في قضية اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، واللجوء إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي “فيفا”.

وجاء ذلك بسبب ما يعتبره الفريق الأحمر “رفض اللاعب الالتحاق بالتدريبات بعدما وقع عقدا رسميا معه”، واستعان مسؤولو الوداد الرياضي بمحضر قضائي؛ من أجل إثبات غياب المدافع الجزائري عن الحصص التدريبية للفريق بمركب بنجلون بالدار البيضاء، في محاضر رسمية.

وأقدم اللاعب على مغادرة المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الوداد في مدينة الرباط، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقررة مطلع الشهر المقبل بالمغرب، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مباشرة بعد توقيعه في كشوفات الفريق مساء الخميس الماضي، وكان قبلها قد وقع “عقدا إلكترونيا” قبل حلوله بالمغرب، قبل نحو أسبوعين.

وتعاقد مع الجزائري بلعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لفترة ستة أشهر بقيمة إجمالية قدرت بنحو 200 ألف دولار، وذلك لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تنطلق يوم 1 فبراير، والتي كان مرشحا أن يشارك فيها اللاعب.