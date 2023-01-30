أعلنت شركة أرامكو السعودية بدء التقديم في (برامج التدريب الجامعي والمهني) لعام 2023م، من خلال موقعها الإلكتروني.
وأوضحت البرامج المتاحة :
1- برنامج التدريب الجامعي:
– الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.
2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:
– توفر أرامكو السعودية فرصاً تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة.
وبينت الوثائق المطلوبة:
على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.
– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.
– خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م وينتهي يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/15هـ الموافق 2023/02/06م، وذلك من خلال المواقع
1- برنامج التدريب الجامعي: هنا
2- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: هنا
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