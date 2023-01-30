قدم علماء معهد مشكلات الطب الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اقتراحا باستخدام استنشاق مزيج الأكسجين والأرغون لحماية أجهزة السمع من الضوضاء.

ويوصي الباحثون باستخدام هذا المزيج من قبل أصحاب المهن المتطرفة الذين يعانون خلال فترات طويلة من الضوضاء الناتجة عن عملهم.

وأظهرت البيانات التي حصلوا عليها، أن لاستخدام استنشاق مزيج اصطناعي من الغازات يحتوي على الأكسجين وغاز الأرغون الخامل لغرض حماية الأشخاص الذين ترتبط أنشطتهم المهنية بالتعرض المطول والمستمر للضوضاء ، بما في ذلك ممثلو” المهن المتطرفة “، مستقبل واعد، وينسب الباحثون إلى هذه المهن – رواد الفضاء والطيارين والبحارة في الغواصات.

وذكر الباحثون، أن معدات حماية الأذنين من الضوضاء الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية لا توفر حماية كاملة لأجهزة السمع؛ لذلك يمكن أن تتطور عندهم عتبة السمع مؤقتا، بل حتى بصورة دائمة لا رجعة فيها.