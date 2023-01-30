أفاد بحث جديد أن فقدان حاسة الشم يمكن أن يكون مؤشرا مفيدا للصحة العامة لدى كبار السن، بحسب مؤلف الدراسة الدكتور نيكولاس روان، الأستاذ المساعد في جراحة الرأس والرقبة من جامعة جون هوبكنز.

وقال الدكتور نيكولاس روان: “نجري بالفعل اختبارات لتقييم مدى جودة الرؤية أو السمع. ويمكن إجراء اختبار شم بسيط يستغرق دقائق فقط، ويمكن استخدامه كأداة قيّمة لتقييم مخاطر الضعف أو الشيخوخة غير الصحية”.

وأضاف: “على سبيل المثال، إذا فشل شخص ما في اختبار الشم، فربما يحتاج هذا المريض إلى تحسين تغذيته أو الخضوع لفحص عصبي أو طبي أكثر تفصيلا”، فيما اعتمدت الدراسة على بحث سابق أظهر أن انخفاض القدرة على الشم هو مؤشر مبكر شائع للتدهور المعرفي المرتبط بالدماغ.

وتابع الدكتور روان: “وجدنا أن كلا من وظيفتي التعرف على حاسة الشم والحساسية الشمية مرتبطان بالضعف”، بينما تقول مؤسسة Age UK: “يتميز الضعف (الوهن) عموما بمشكلات مثل انخفاض قوة العضلات والتعب. ونحو 10% من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعانون من الضعف. وترتفع هذه النسبة إلى ما بين 25% و50% لمن تزيد أعمارهم عن 85 عاما”.