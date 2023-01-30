ألقت الشرطة المحلية في الهند، القبض على سائق عربة دفع يبلغ من العمر 23 عاماً، وذلك عقب اختطافه أرملة تبلغ من العمر 70 عاماً والتعدي عليها.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه ارتكب الجريمة، ثم نقلها برفقة زميله على العربة وتناولوا على اغتصابها عدة مرات.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع أثناء عودة العجوز من حفل زفاف، لتتعرض لهذه الجريمة الوحشية الأليمة.

والجدير بالذكر أن الهند شهدت خلال الفترة الماضية العديد من هذه القضايا المتعلقة بالأعتداء وخاصة للاطفال وكبار السن.