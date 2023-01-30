أثير الجدل حول لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم بعد اكتشاف وجود 9 لاعبين أجانب في قائمة نادي النصر، وهو عدد يفوق العدد المصرح به من قبل أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، عن وجود 9 لاعبين أجانب بالنادي وهم: الإسباني ألفارو غونزاليز، والبرازيلي تاليسكا، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والإيفواري جيسلان كونان.

وتتضمن القائمة أيضًا: الأرجنتيني غونزالو مارتينيز (بيتي)، والكولومبي دافيد أوسبينا، والحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي، والبرازيلي لويس غوستافو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان نادي النصر، قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، كما تعاقد مؤخرًا مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو لمدة عام ونصف.