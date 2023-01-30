ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان، لأنها تضم نسبة عالية من السكر وتزيد مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها، لكن الخطر قد يتفاقم عندما يجري استهلاك هذه المشروبات بالتزامن مع تناول أغذية أخرى.

وذكر الخبراء، أن الخطر يصبح أكبر عندما يجري استهلاك المشروبات الغازية بالتزامن مع تناول 4 أغذية: عندما تتناول حلوى “كيك” جرى تحضيرها من مكونات من بينها الحليب، مثلا، ثم تستهلك مشروبا غازيا، كما قد يحصل في حفلة عيد ميلاد، فإنك تقع في أمر غير صحي بالمرة.

وأكد الخبراء إن المزج بين مواد الحليب والمشروب الغازي في المعدة يؤدي إلى اضطراب في الأحماض وعسر في عملية الهضم، فيما قد يشرب “الكولا” بينما يأكل، ثم يمر إلى القهوة بعد الانتهاء من وجبته، وهذا خطأ، ويحصل الشخص الذي يحتسي القهوة والمشروب الغازي، على قدر كبير جدا من مادة الكافيين المنبهة.

ولا يُنصح باستهلاك المشروبات الغازية خلال تناول أطعمة حارة تجعل الفرد يشعر بنوع من الحرقة في لسانه، ومن الخطأ أن تحاول التغلب على تأثير الطعم الحار من خلال المشروب الغازي، لأن هذا الأخير يتحول إلى حمض سلفوري بحرارة عالية.