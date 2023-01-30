صورة لوجبة أخطبوط تنقذ رجلاً من الموت المحقق

كاد رجل صيني أن يفقد حياته بسبب وجبة أخطبوط “مميتة”، لكن استجابته لتحذير ورده عبر تعليق على صورة الوجبة، التي نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنقذه من الموت المحقق.

وتفصيلاً، كان العميل بأحد المطاعم في مقاطعة “قوانغدونغ” على وشك تناول وجبة عشاء مكونة من عدة أسماك أخطبوط صغيرة، قبل أن يقرر عرض صورة لوجبته على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “Weibo”.

وكتب على الصورة تعليقًا يسأل فيه متابعيه، قائلاً: “هل يمكنني تناول هذه الوجبة، إنني قلق بعض الشيء، وفي انتظار ردودكم؟”، وسرعان ما تلقى العميل، الذي لم يُكشف عن هويته عدة ردود من المتابعين خلال دقائق.

وقال مدون علمي شهير يُدعى “Bo Wu Za Zhi” في تعليق على الصورة محذرًا من الوجبة، قائلا: “إنه أخطبوط ذا الحلقات الزرقاء المعروف أيضًا بالأخطبوط المقلم، سميته حادة جدا وقاتلة، لا يمكن تجنبها بالتسخين”.

وأضاف: “نشهد الكثير من الحالات التي يتم فيها الخلط بين الأخطبوطات العادية وهذا النوع السام عن طريق الخطأ في الأسواق”.

ومن جانبه، أكد أن خطورة تناول هذا النوع من الأخطبوط تصل إلى حد الوفاة أو الشلل على أقل تقدير.

يُذكر أن سم الأخطبوط ذي الحلقات الزرقاء الساطعة يسبب الشلل أو الوفاة نتيجة ما يسببه من انسداد أو انغلاق في الجهاز التنفسي خلال دقائق فقط من التعرض له أو تناوله.