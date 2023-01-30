أفادت دراسة أجرتها شركة الاستشارات “Anderson Economic Group”، أنه مع انخفاض أسعار الوقود التقليدي المتضخمة في نهاية العام الماضي، كانت تكلفة الوقود لمعظم سيارات محرك الاحتراق الداخلي (ICE) أرخص نسبياً في الربع الأخير من عام 2022، من شحن سيارة كهربائية مثيلة.

وقلت تكلفة القيادة لمسافة 100 ميل في سيارة تعمل بالبنزين بأكثر من 2 دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، ومع ارتفاع أسعار الكهرباء العام الماضي، أصبحت السيارات التقليدية متوسطة السعر أكثر اقتصادا من السيارات الكهربائية لأول مرة خلال 18 شهرا.

ووجدت الدراسة أنه في الربع الرابع من عام 2022، دفع سائق سيارة تعمل بالبنزين في المتوسط حوالي 11.29 دولار لتزويد سيارته بالوقود لمسافة 100 ميل من القيادة أو أكثر من 160 كيلو مترا، وكان هذا أرخص بنحو 31 سنتاً مما دفعه سائق سيارة كهربائية متوسطة السعر لشحن سيارته في المنزل، وأكثر من 3 دولارات أقل مما يدفعه سائقو السيارات الكهربائية عند شحن سياراتهم في محطة وقود.

وأكد الخبراء إنه ما لم تكن تقود سيارة كهربائية فاخرة باهظة الثمن، فإنك تخسر نقوداً في شحن سيارتك مقابل دفع ثمن الوقود.