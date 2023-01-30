تعتبر العلامة الصينية هافال واحدة من أبرز العلامات التجارية المتوفرة في المملكة، والتي تحظى بشعبية وانتشار كبير لما توفره من أسطول سيارات مميز ضمن فئة سيارات الاس يو في، والمعروفة بأداءها ومواصفاتها المميزة والمبهرة التي تلبي كافة الإحتياجات لدى عملائها، لذلك إليك قائمة سيارات هافال الأكثر مبيعًا في المملكة خلال عام 2022:

تصدرت سيارة الاس يو في هافال جوليان القائمة بنسبة مبيعات بلغت 45% من حصة مبيعات هافال الصينية في المملكة خلال 2022.

وجاءت السيارة هافال جوليان ضمن فئة السيارات الاس يو في مدمجة الحجم، والتي ظهرت للمرة الأولى عالميًا في عام 2020 خلال معرض بكين للسيارات.

وتستمد السيارة قوتها من محرك مكون 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 147 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات مزدوج القابض، وموجهة بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

وتأتي سيارة الاس يو في هافال H6 بنسبة مبيعات بلغت 41% من حصة مبيعات هافال في المملكة خلال العام 2022، بينما هافال H6 فتأتي ضمن فئة سيارات الاس يو في مدمجة الحجم، والتي ظهرت للمرة الأولى عالميًا في عام 2011 خلال معرض شنغهاي للسيارات.

في حين جاءت سيارة الاس يو في هافال H9، بنسبة مبيعات بلغت 7% من حصة مبيعات هافال في سوق المملكة خلال العام 2022..