أوضح استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم لدى الأطفال، الدكتور عيسى الرشيدي، أسباب انقطاع النفس عند الرضع.

وقال الدكتور عيسى الرشيدي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن أغلب الأسباب بسيطة ولا يوجد خوف منها فقد تكون ارتجاع، أو انسداد بسبب بلغم، أو بسبب تشنجات، أو أمراض استقلابية، أو أمراض قلب، فيما يجب وضع الطفل على أحد الجانبين والتوجه إلى أقرب مستشفى.

وأشار إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لضيق التنفس هم من لديهم قلة في النشاط البدني، أو من يعانون من زيادة الوزن أو المدخنين.