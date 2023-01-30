في حادث بشع أقدمت سيدة على قتل رضيعها خنقاً في اليوم الثالث من ولادته وإعلان وفاة شقيقيه في بريطانيا .

وعثر على الطفل الرضيع «كالان كلانسي» فاقدًا للوعي داخل منزله في دوكسبري بولاية ماساتشوستس بعد 3 أيام فقط من ولادته، وتم نقله إلى المستشفى إلا إنه فارق الحياة.

وقال مكتب المدعي العام في وقت سابق من هذا الأسبوع إن والدة الرضيع ليندسي كلانسي البالغة من العمر 32 عامًا، متهمة بخنق طفليها الأكبر داوسون 3 سنوات وكورا 5 سنوات، وبعد انجابها الرضيع الثالث قامت بخنقه.