أكدت منظمة الصحة العالمية أن متحورات فيروس كورونا لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة وتثير قلقاً دولياً، ويأتي ذلك رغم انحسار أعداد الإصابات ورفع غالبية الدول التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقالت :” على الرغم من تحسن الوضع العالمي بشكل واضح منذ ظهور الجائحة، يستمر الفيروس في التغير، ولا تزال هناك العديد من المخاطر والشكوك، لقد فاجأنا هذا الوباء من قبل ويمكن أن يكون مفاجئا مرة أخرى”.

يذكر أن عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة الدكتورة ماريا فان كيركوف أعلنت في يوليو الماضي، أن هناك زيادة في اكتشاف حالات الإصابة بعدوى أوميكرون حول العالم.