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الاثنين30 يناير

وظيفة يتجاوز راتبها 100 ألف دولار ولا تتطلب شهادة جامعية

منذ 9 دقيقة
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تزداد عمليات تسريح العمال وادي السيليكون، لكن أهم وظيفة في السوق لاتزال إلى الآن في مجال التكنولوجيا، وهي “مطور برامج متكامل”.

ونال مطورو البرامج الكاملة، المركز الأول في التصنيف السنوي لـ”أفضل الوظائف” في الولايات المتحدة، وذلك بفضل التوقعات القوية لمستقبل الوظيفة خلال السنوات الـ10 القادمة والطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة في العديد من الصناعات.

وحصلت على درجات مرتفعة في ما يتعلق بالراتب ونسبة المهنيين الذين يمكنهم العمل عن بعد، أو في بيئة عمل مختلطة تجمع بين العمل المكتبي والعمل عن بعد، ولا يقتصر الأمر على أن متوسط راتب وظيفة “مطور برامج متكامل” هو 129637 دولاراً، وفقاً لشركة الأبحاث “إنديد”.

وتتيح أيضاً قدراً كبيراً من المرونة في مكان العمل، كما أنها لا تتطلب شهادة جامعية، فيما تسمح نحو 50% على الأقل من إعلانات الوظائف التي تعرض في قاعدة بيانات “إنديد” لوظيفة “مطور متكامل”، بخيارات العمل عن بعد أو العمل المختلط.

 

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