كشف مسح أجرته رويترز أن المملكة قد تخفض أسعار خاماتها التي تصدرها لآسيا للشهر الرابع على التوالي في مارس وسط استمرار المخاوف من وجود فائض في الإمدادات رغم توقعات تعافي الطلب في الصين.

وأظهر المسح الذي شمل أربعة مصادر في شركات تكرير أن أرامكو قد تخفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بنحو 30 سنتا للعملاء الآسيويين للشحنات التي سيتم تحميلها في مارس.

وهذا من شأنه أن يقلص الفارق الإجمالي لنحو 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط تسعير بلاتس دبي والخام العماني ببورصة دبي للطاقة، وهو الأدنى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.