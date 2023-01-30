قامت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، بفتح تحقيقًا موسعًا حول وفاة ثلاث طلاب وإصابة الرابع في حادث مروري بمكة؛ خلال ساعات الدوام الدراسي الخميس الماضي.

وتفصيلا، تعرض 4 طلاب بأحد المدارس الثانوية بمكة المكرمة؛ لحادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة منهم، وإصابة الرابع بإصابات حرجة؛ على طريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.

ويُشار إلى أن الحادث المروري وقع أثناء الدوام الدراسي يوم الخميس الماضي، دون معرفة هل تَلَقّى أولياء أمورهم رسائل نصية بعدم وجود أبنائهم في المدرسة من عدمه، وهي خدمة تقع على عاتق المدرسة لإشعار أولياء الأمور عند تغيب الأبناء.

وأكدت المصادر أن الطلاب المتوفين، على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب مكة.

ويُذكر أنه تم تشييع اثنين منهم -رحمهما الله- وتبقى الثالث، الذي سيتم الصلاة عليه عقب انتهاء الإجراءات؛ بينما الطالب الرابع ما زال في المستشفى لتلقي العلاج بسبب الإصابات التي تَعرض لها.