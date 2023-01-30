قدّم عدد من مستخدمي هواتف “أيفون 14 برو ماكس” شكاوى من خلل أصاب أجهزتهم بشكل مفاجئ أدى إلى تعطل الهواتف وتجمدها لدرجة توقفها عن العمل تماماً.

وكشف العديد من المستخدمين عن المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكية.

ووقع العطل على الرغم من طرح شركة “أبل” مصنعة الهاتف للعديد من تحديثات برنامج التشغيل “iOS” منذ إطلاق السلسلة الأحدث لهواتف “أيفون”، في سبتمبر، فيما نشر العديد من مالكي ذلك الطراز المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى “أبل” الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع الطرز السابقة.

وذكر بعض مستخدمي “أيفون 14 برو ماكس” بأنهم بدأوا يواجهون مشكلة تجمد الهاتف بعد تحديث أجهزتهم بالإصدار “iOS 16.2″، فيما قال بعض مستخدمي “أيفون 14 برو ماكس” أنهم بدأوا يواجهون مشكلة تجمد الهاتف بعد تحديث أجهزتهم بالإصدار “iOS 16.2” من نظام التشغيل حيث عانى الجهاز من تجمد مفاجئ يستلزم إعادة تشغيل الهاتف كل مرة.